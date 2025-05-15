Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi - Son Dakika
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Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi

Ancelotti gider gitmez Real Madrid\'den Mourinho\'ya sürpriz telefon! İşte sebebi

Ancelotti ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Real Madrid, Ancelotti sonrasında takımın başına getireceği teknik direktör için Jose Mourinho'yu arayarak tecrübeli hocadan fikir aldı.

15.05.2025 20:53
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La Liga devi Real Madrid, sezon sonunda İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayıracak. Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçerken, Real Madrid'de yeni hocanın kim olacağı merak konusu.

REAL MADRID'DEN MOURINHO'YA TELEFON

Real Madrid'de hoca adayları arasında en güçlü aday İspanyol teknik adam Xabi Alonso olsa dahi Madrid yönetimi yine de başka tercihlere de göz gezdiriyor. Bu doğrultuda İspanyol devinden sürpriz bir hamle geldi. Eflatun-beyazlı yönetim, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya telefon açtı.

KİMİ TERCİH EDELİM DİYE SORDULAR

El Confidencial'da yer alan habere göre; Madrid yönetiminin Mourinho'ya yeni hoca hakkında fikir danıştığı ve kimi alalım diye sorduğu iddia edildi. Mourinho ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştiği ifade edilirken, İspanyol devinin tüm seçenekleri hocaya sunduğu ve deneyimli teknik adamdan bu isimler hakkında geri dönüş alındığı dile getirildi.

YENİ HOCA AÇIKLANACAK

Haberde, Ancelotti'nin 26 Mayıs tarihinde Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek olması nedeniyle Real Madrid yönetiminin yeni hocasını en geç 10 gün içinde resmen açıklamaya hazırlandığı belirtildi.

Fenerbahçe Beko, Jose Mourinho, Real Madrid, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • tolga altun:
    eyvah morinho dan fikir aldiysa real madrid seneyede şampiyon kesin barcelona:) 20 1 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    ali ile acına sorun demiştir 9 1 Yanıtla
  • mahmut gül:
    pantolonunu çekmeyi beceremeyen morinhoya yorum yapmış....ula siz kumanda ile oyuncak arabayı yönetemezsiniz gelmişsiniz her takımda bir ulusal kupası olan bir adamı eleştiriyorsunuz hadi oradan... arsıza kazık çakmışlar bu tıkırtı nereden geliyor demiş ya sizinki de o hesap 3 5 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Yılmaz Vural olabilir yeterki adama bir kere şans verin..bütün dünya adamı tanır meşhur olur kesin 4 2 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    balon. hatta Kapadokya balonu 5 1 Yanıtla
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