Stat: Anderlecht
Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Jonas Erni (İsviçre)
Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Ndiaye, Dendoncker, Leoni, Maamar, Huerta, Hazard, Vazquez
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko
Goller: Dk. 4 En-Nesyri (Fenerbahçe), Dk. 19 Vazquez (Anderlecht)
Sarı kartlar: Dk. 24 En-Nesyri, Dk. 45+1 Fred (Fenerbahçe), Dk. 36 Adryelson (Anderlecht)
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Savunmada Hey'in hatalı kısa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko, kaleciyle karşı karşıya durumda meşin yuvarlağı uygun durumdaki En-Nesyri'ye aktardı. Faslı santrfor, topu boş kaleye gönderdi: 0-1.
19. dakikada Anderlecht beraberlik golünü buldu. Savunmada Skriniar'ın kaleciye hatalı geri pasında İrfan Can Eğribayat'ın ıskaladığı top Vazquez'in önünde kaldı. Oyuncu, boş kalede meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Anderlecht ile Fenerbahçe 1-1 Beraberlik Sağladı - Son Dakika
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