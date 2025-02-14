Anderlecht'ten Fenerbahçe'ye Yenilgi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Anderlecht'ten Fenerbahçe'ye Yenilgi Açıklaması

Anderlecht teknik direktörü Hubert, Fenerbahçe'ye 3-0 kaybettikleri maçı değerlendirerek zorluğunu vurguladı.

14.02.2025 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Belçika ekibi Anderlecht'te teknik direktör David Hubert, sonucun tur için kendilerini zorlayacağını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hubert, skorun kendileri için olumlu olmadığının altını çizdi.

Rövanş maçı öncesinde iyi bir konumda olmadıklarını dile getiren Hubert, "Kesinlikle rövanşta performansımızı güçlendirmek zorundayız. Kendimize ve taraftarlarımıza olan borcumuz bu. Rövanşta son dakikaya kadar mücadele edeceğiz. Ama elbette 3-0'lık skor, rövanş öncesinde bizim için olumlu olmadı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 11. dakikada bulduğu gol öncesindeki korner pozisyonuna itiraz ettikleri hatırlatılan Hubert, şunları kaydetti:

"Korner olduğunu düşünmüyordum. Burada iyi bir futbol oynamaya gayret ettik. Çor bir atmosferdi. Karşımızda çok iyi performans sergileyen olgun bir rakip vardı. 2-0'dan önce pozisyonlar gerçekleştirmeye çalıştık. İkinci yarıda iyi bir şutumuz vardı. Fakat korner kararı takdir ettiğimiz bir karar olmadı. Penaltı beklediğimiz pozisyondaki karar da aleyhimize oldu. Bu penaltı maçın dinamiğini değiştirebilirdi, bizim adımıza üzücü oldu. Bunlar bence maçın kilit anlarıydı. Takımlar arasında deneyim farkı olduğu da ortada. Biz elimizden geldiğince pozisyon yakalamaya çalıştık ama başarılı olamadık."

Yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini anlatan Hubert, "Maçta bazı anlar yarattık ama bitirişi yapamadık. Daha zorlu anlarda kuvvetli direnç sergileyip golleri yemememiz gerekiyordu. İlk gol 11. dakika geldi, ikinci gol devreden hemen 3 dakika önce geldi. Bu gollere engel olabilseydik maçın gidişatı farklı olabilirdi. Tabii ki önemli olan gol atmak. İlk yarının son bölümünde gol yememiz bizim adımıza olumsuzdu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anderlecht'ten Fenerbahçe'ye Yenilgi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:47 Galatasaray, AZ Alkmaar’a deplasmanda 4-1 mağlup oldu Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
22:16 Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor’un cezası belli oldu Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı
09:18 İlyas Yalçıntaş’a ’hakaret’ suçundan para cezası İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası
09:07 Bütün ülke Halil Umut Meler’i konuşuyor Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
09:06 Selçuk Özdağ’dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı 2019’da bakın ne demiş Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
09:03 Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı
09:01 Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı
08:53 Kızılcık Şerbeti’nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 01:43:25. #1.11#
SON DAKİKA: Anderlecht'ten Fenerbahçe'ye Yenilgi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.