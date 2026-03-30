Andre Onana, gelecek sezon formasını giymek istediği takımı duyurdu

Premier Lig ekibi Manchester United'da yediği goller nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Andre Onana, sezon başında kiralık olarak Trabzonspor'a transfer olmuştu. İngiliz basınına konuşan Kamerunlu kaleci, gelecek sezon kariyerine devam etmek istediği takımı duyurdu.

MANCHESTER UNITED'A DÖNMEK İSTİYOR

The Athletic'ten bir isme konuşan Onana, gelecek sezon yeniden Manchester United'a dönerek kaleyi devralmak istediğini belirtti. Trabzonspor'da mutlu olduğunu ancak Premier Lig'e geri dönmek istediğini ifade eden Onana'nın kulübün yeni sezondaki seçilecek teknik direktörüne kendisini ispat etmeyi hedeflediği dile getirildi.

ONANA'NIN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 24 maçta boy gösteren Andre Onana, kalesinde 28 gol gördü. 29 yaşındaki oyuncu 6 maçta ise rakiplerine gol izni vermedi. Onana'nın Manchester United ile 2028 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.