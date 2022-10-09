Andrea Pirlo: "Planladığımız gibi omuz omuza mücadele ettik" - Son Dakika
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Andrea Pirlo: "Planladığımız gibi omuz omuza mücadele ettik"

09.10.2022 22:43

- Andrea Pirlo: "Planladığımız gibi omuz omuza mücadele ettik" Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Fenerbahçe karşısında planladıkları gibi omuz omuza mücadele ettiklerini ve göğüs göğse çarpıştıklarını ifade ederken sonunu getiremediklerini söyledi.

- Andrea Pirlo: "Planladığımız gibi omuz omuza mücadele ettik"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Fenerbahçe karşısında planladıkları gibi omuz omuza mücadele ettiklerini ve göğüs göğse çarpıştıklarını ifade ederken sonunu getiremediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-4 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, çok iyi bir maç oynadıklarını ifade ederek, "Çok büyük bir seyircinin önünde istediklerimizi sahaya yansıttık ama son gol her şeyi bozdu. Planladığımız gibi omuz omuza mücadele ettik, göğüs göğse çarpıştık ama sonunu getiremedik. Yürekli oynadık. Ben hayatımda 4 gol atıp da kaybeden takım hatırlamıyorum, ama böyle şeyler oluyor. 2 tane penaltı pozisyonundan gol yedik, savunma dikkatsizliğinden bu penaltılar oldu. Yeniden başlamamız için yeniden ilham verebilir bu maç, bu arzuyu diğer maçlara yaymak iyi olabilir. Her maçta kararlar alıyoruz. Bugün Borini'yi daha geniş alanda oynayabileceği için tercih ettim. Rakibe göre de oyun planımız oluyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Andrea Pirlo: 'Planladığımız gibi omuz omuza mücadele ettik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Andrea Pirlo: "Planladığımız gibi omuz omuza mücadele ettik" - Son Dakika
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