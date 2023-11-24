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Yıldız futbolcu, Arjantin Milli Takımı'na veda ediyor - Son Dakika

Yıldız futbolcu, Arjantin Milli Takımı'na veda ediyor

Yıldız futbolcu Angel Di Maria, Copa America'nın ardından Arjantin Milli Takımı'na veda edeceğini açıkladı.

24.11.2023 - 00:03,  Güncelleme: 00:06
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35 yaşındaki Arjantinli yıldız futbolcu Angel Di Maria, Copa America sonrasında milli takımı bırakacağını duyurdu.

"VEDA EDİYORUM"

Yıldız futbolcu yaptığı paylaşımda, "Ruhumda bir acı ve boğazımda bir düğüm hissederek kariyerimde başıma gelen en güzel şeye veda ediyorum" dedi.

Angel Di Maria, Arjantin Milli Takımı'na veda ediyor

PERFORMANSI

Di Maria, Arjantin formasıyla 136 resmi maçta 29 gol, 29 asistlik skor katkısı sağladı ve milli takım ile bir kez Dünya Kupası bir kez de Copa America'yı kazanmayı başardı.

Angel Di Maria, Arjantin Milli Takımı'na veda ediyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Angel Di Maria, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız futbolcu, Arjantin Milli Takımı'na veda ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldız futbolcu, Arjantin Milli Takımı'na veda ediyor - Son Dakika
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