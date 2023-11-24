Yıldız futbolcu, Arjantin Milli Takımı'na veda ediyor

35 yaşındaki Arjantinli yıldız futbolcu Angel Di Maria, Copa America sonrasında milli takımı bırakacağını duyurdu.

"VEDA EDİYORUM"

Yıldız futbolcu yaptığı paylaşımda, "Ruhumda bir acı ve boğazımda bir düğüm hissederek kariyerimde başıma gelen en güzel şeye veda ediyorum" dedi.

PERFORMANSI

Di Maria, Arjantin formasıyla 136 resmi maçta 29 gol, 29 asistlik skor katkısı sağladı ve milli takım ile bir kez Dünya Kupası bir kez de Copa America'yı kazanmayı başardı.