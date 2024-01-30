Angelino, Galatasaray\'dan Roma\'ya transfer oldu

Spor

Alman temsilcisi RB Leipzig, Angelino'nun Galatasaray ile kiralık sözleşmesinin sona erdirildiğini ve futbolcunun sezon sonuna kadar Roma'ya geçici transferinin gerçekleştiğini açıkladı.

Sezonun ilk yarısında Galatasaray formasını giyen İspanyol sol bek Angelino, Roma'ya transfer oldu. Alman ekibi RB Leipzig, Roma'nın 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

"TEREDDÜT YAŞAMADIM"

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Angelino, "Roma kelimesini duyduğumda en ufak bir tereddüt bile yaşamadım. Bugün, arkasında inanılmaz bir geçmişi olan ve şampiyonluklarla dolu bir takıma sahip olan harika bir kulübe katılmak beni gururlandırıyor: Antrenörüm ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Angelino'nun, Roma'da 69 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

GALATASARAY'DAN TEŞEKKÜR

Sarı-kırmızılı kulüp, Roma'ya transfer olan Angelino'nun vedasına dair sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Angelino. Bundan sonraki kariyerinde başarılar" ifadeleriyle oyuncuya teşekkür etti.

Tecrübeli sol bek, sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 19 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.