Ankara, Avrupa Bowling Şampiyonlar Şampiyonası'nda 36 ülkeden 68 sporcuyu ağırlayacak

Ankara, Avrupa Bowling Şampiyonlar Şampiyonası'nda 36 ülkeden 68 sporcuyu ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Avrupa Bowling Şampiyonlar Şampiyonası, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre Ankara'da yapılacak. Rollhouse Bilkent'te yarın açılış töreni yapılacak organizasyona 36 ülkeden 68 sporcu katılacak; Türkiye'yi Gülhanım Birinci ve Tuna Böncü temsil edecek.
2026 Avrupa Bowling Şampiyonlar Şampiyonası, Ankara'nın ev sahipliğinde yapılacak.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre başkent, Avrupa'nın başarılı bowling sporcularını ağırlayacak.
Rollhouse Bilkent'te yarın açılış töreni gerçekleştirilecek organizasyona, 36 ülkeden 68 sporcu katılacak.
Şampiyonada Türkiye'yi, milli sporcular Gülhanım Birinci ve Tuna Böncü temsil edecek.
Organizasyonda müsabakalar, 30 Eylül-3 Ekim tarihlerinde yapılacak.
Kaynak: AA
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