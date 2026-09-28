Ankara, Avrupa Bowling Şampiyonlar Şampiyonası'nda 36 ülkeden 68 sporcuyu ağırlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara, Avrupa Bowling Şampiyonlar Şampiyonası'nda 36 ülkeden 68 sporcuyu ağırlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Avrupa Bowling Şampiyonlar Şampiyonası, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre Ankara'da yapılacak. Rollhouse Bilkent'te yarın açılış töreni yapılacak organizasyona 36 ülkeden 68 sporcu katılacak; Türkiye'yi Gülhanım Birinci ve Tuna Böncü temsil edecek.

2026 Avrupa Bowling Şampiyonlar Şampiyonası, Ankara'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre başkent, Avrupa'nın başarılı bowling sporcularını ağırlayacak.

Rollhouse Bilkent'te yarın açılış töreni gerçekleştirilecek organizasyona, 36 ülkeden 68 sporcu katılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi, milli sporcular Gülhanım Birinci ve Tuna Böncü temsil edecek.

Organizasyonda müsabakalar, 30 Eylül-3 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıTürkiyeAnkaraGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
Akaryakıta 3 zam birden 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Putin’i çıldırtacak görüntü: 250 Rus askeri esir alındı Putin'i çıldırtacak görüntü: 250 Rus askeri esir alındı
Daha 11 yaşındaydı Diyarbakırlı Nurhayat’ın acı sonu Daha 11 yaşındaydı! Diyarbakırlı Nurhayat'ın acı sonu
18:54
İBB davasında açık hava reklamcılığındaki gizli çark ortaya çıktı: Ticari hayatımı bitirdiler
İBB davasında açık hava reklamcılığındaki gizli çark ortaya çıktı: Ticari hayatımı bitirdiler
18:52
A Milli Takım’ın maçında Fatih Terim sürprizi
A Milli Takım'ın maçında Fatih Terim sürprizi
18:43
Bruno Fernandes’ten Galatasaraylıları heyecanlandıran gülümseme
Bruno Fernandes'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran gülümseme
17:50
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul’a getirdim
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
17:39
Bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
17:36
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 19:32:37. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara, Avrupa Bowling Şampiyonlar Şampiyonası'nda 36 ülkeden 68 sporcuyu ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei