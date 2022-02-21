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Ankara Büyükşehir Spor Kulüpleri başarıdan başarıya koşuyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Spor Kulüpleri başarıdan başarıya koşuyor

21.02.2022 11:09
Ankara Büyükşehir Spor Kulüpleri başarıdan başarıya koşuyor

Başkent'te sporu ve sporcuyu desteklemeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde yer alan spor kulüpleri başarıya doymuyor.

Başkent'te sporu ve sporcuyu desteklemeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde yer alan spor kulüpleri başarıya doymuyor. 07-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen ve 49 ülkeden yaklaşık bin 500 sporcunun yarıştığı '9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Şampiyonası'na katılan Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor, 16 madalya ile turnuvada en çok madalya kazanan spor kulübü oldu. Ankaraspor aldığı madalyalarla 2024 Paris Olimpiyatları için önemli bir puan elde ederken Wushu Türkiye Şampiyonası'ndan da 28 madalya ile döndü.

Başkent'te sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporun her branşına destek vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren A.B.B EGO Spor, ASKİ Spor ve Ankaraspor, ulusal ve uluslarası müsabakalarda başarı rekorları kırarak adını dünyaya duyurmaya başladı.

Ankaraspor'dan tarihi başarı

07-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 49 ülkeden yaklaşık bin 500 sporcunun katıldığı ve 2024 Paris Olimpiyatları için puan kazandıran '9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Şampiyonası'na katılan Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor, önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada 16 madalya ile en çok madalya kazanan spor kulübü olan Ankaraspor, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi tarihi bir başarı elde etti.

Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor Kulübü sporcularından Elifsu Özpayı, Bilge Nur Karakurt, Emre Talha Evin, Murat Semih Uzun ve Sıla Irmak Uzuncavdar altın madalya elde ederken; İbrahim Öter, Bogachan Ceylan, Rüveydanur Evin gümüş madalya, Elif Aktepe, Melisa Karakuş, Atilla Yurdakul, Büşra Öztürk, Berat Can Demir, Zehra Gürbüz, Ahmet Arif Gül ve Yunuscan Akkayun da bronz madalya kazandı.

Wushu Türkiye Şampiyonası'nda da 28 madalya

Aldığı sonuçlarla başarıdan başarıya koşan Ankaraspor Kulübü, 05-16 Şubat 2022'de Antalya'da düzenlenen 'Wushu Türkiye Şampiyonası'na da 38 sporcu ile katıldı. Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor Kulübü sporcuları turnuvada 28 madalya kazanarak Ankara'ya çifte sevinç yaşattı. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Spor Kulüpleri başarıdan başarıya koşuyor
Ankara Büyükşehir Spor Kulüpleri başarıdan başarıya koşuyor
Ankara Büyükşehir Spor Kulüpleri başarıdan başarıya koşuyor
Ankara Büyükşehir Spor Kulüpleri başarıdan başarıya koşuyor

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Ankara Büyükşehir Spor Kulüpleri başarıdan başarıya koşuyor Ankara Büyükşehir Spor Kulüpleri başarıdan başarıya koşuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ankaraspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ankara Büyükşehir Spor Kulüpleri başarıdan başarıya koşuyor - Son Dakika Spor


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