Ankara\'da 51 bin kişilik statta seyirci koltukları döşendi, çatıda sona yaklaşıldı

Başkent Ankara'da yapımı süren ve Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olacak yeni statta çatı kaplama, zemin ve koltuk çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Projeyi yürüten firmanın yetkililerinden alınan bilgiye göre, son aşamaya gelinen çatı kaplama, zemin ve koltuk çalışmaların yanı sıra 51 bin seyirci kapasitesine sahip stadyumun, çatı sistemlerinin membran kaplamasının da yarıdan fazlası tamamlandı.

Statta kırmızı ve beyaz renkli seyirci koltuklarının döşenmesi biterken protokolde yer alacak deri koltukların yerleştirilmesi ise zarar görmemesi için sonraya bırakıldı.

Kırmızı koltukların içinde beyaz koltuklarla oluşturulan "Türkiye" yazısı drone görüntülerinde görselliğiyle dikkati çekiyor.

Saha zemini de büyük oranda hazırlanan statta ince işçiliklerin devam ettiği belirtildi.