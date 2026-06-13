Ankara'da Dünya Kupası Coşkusu - Son Dakika
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Ankara'da Dünya Kupası Coşkusu

13.06.2026 19:03
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ABB, A Milli Takım'ın Avustralya ile maçını dev ekranlarda canlı yayınlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı ilk grup karşılaşmasını yarın saat 07.00'de Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda dev ekranlarda vatandaşlarla buluşturacak.

ABB'nin açıklamasına göre Belediye, Dünya Kupası heyecanını vatandaşlarla buluşturmak amacıyla Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda dev ekranlar kuracak.

A Milli Futbol Takımı, yarın Türkiye saatiyle 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşılaşacak.

Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı Konser Alanı'nda gerçekleştirilecek buluşmaya vatandaşlar, yanlarında Türk bayrakları ve sandalyeleriyle katılabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ankara'da Dünya Kupası Coşkusu - Son Dakika

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