Ankara'da düzenlenen Türkçe Konuşan Ülkeler Badminton Turnuvası tamamlandı.
Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, milli sporcular, üç gün süren turnuvada 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11 madalya kazandı.
Federasyonun olimpiyat hazırlık merkezinde yapılan organizasyonda Zehra Erdem, tek kadınlarda altın madalya elde etti.
Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci ikilisi çift kadınlar, Emre Sönmez ile Yasemen Bektaş da karşışık çiftler kategorisinde şampiyon oldu.
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