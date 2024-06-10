Spor

Ankara'da düzenlenen Türkçe Konuşan Ülkeler Badminton Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, milli sporcular, üç gün süren turnuvada 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11 madalya kazandı.

Federasyonun olimpiyat hazırlık merkezinde yapılan organizasyonda Zehra Erdem, tek kadınlarda altın madalya elde etti.

Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci ikilisi çift kadınlar, Emre Sönmez ile Yasemen Bektaş da karşışık çiftler kategorisinde şampiyon oldu.