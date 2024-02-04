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Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası tamamlandı

Ankara\'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası tamamlandı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası sona erdi. Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda 471 sporcu mücadele etti. Şampiyonanın son gününde yıldızlar kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. Madalyaları Türkiye Halter Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti. Şampiyonanın ilk iki gününde ise büyükler ve 23 yaş altı kategorilerinde yarışmalar yapıldı.

04.02.2024 14:43
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Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda toplam 471 sporcu mücadele etti.

Şampiyonanın son gününde yıldızlar kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. Dereceye girenlere madalyalarını, Türkiye Halter Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti.

30 Ocak'ta başlayan şampiyonanın ilk iki gününde, büyükler ve 23 yaş altı kategorilerinde yarışmalar yapılmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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