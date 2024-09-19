Ankara'da Gençler Buz Pateni Grand Prix Heyecanı

Spor

Ankara'da düzenlenen Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'de ilk gün mücadeleleri yapıldı.

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde genç kadınlar, genç çiftler ve genç erkekler kategorilerinde kısa program mücadeleleri gerçekleştirildi.

Genç erkeklerde ABD'li Jacob Sanchez birinci, Japon Shunsuke Nakamura ikinci ve Kanadalı John Kim üçüncü oldu.

Genç kadınlarda Japon Ami Nakai altın, Güney Koreli Yuseong Kim gümüş ve aynı ülkeden Jeongyul Hwang bronz madalya elde etti.

Genç çiftlerde Kanadalı Jazmine Desrochers-Kieran Thrasher birinci, ABD'li Olivia Flores-Luke Wang ikinci, Fransız Louise Ehrhard-Matthis Pellegris üçüncülüğe ulaştı.

Organizasyona yarın yapılacak mücadelelerle devam edilecek.