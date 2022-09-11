Eskrimde 17 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Ankara'da yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskrimde 17 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Ankara'da yapıldı

11.09.2022 18:16
Eskrimde 17 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Ankara'da yapıldı

Ankara'da gerçekleştirilen Yıldızlar 17 Yaş Altı Eskrim Açık Turnuvası sona erdi.

Ankara'da gerçekleştirilen Yıldızlar 17 Yaş Altı Eskrim Açık Turnuvası sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen sezonun ilk turnuvasına 25 ilden 473 sporcu katıldı.

Maçlar sonucu epe kategorisinde Cengizhan Öner ve Nilahsen Erten, flörede Halis Genç ve Alara Atmaca, kılıçta ise Enes Talha Kalender ve Alara Çermen altın madalya kazandı.

Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

YORUMLAR
500
ABD'nin koruduğu Miçotakis tahriklerine Türkçe devam etti: Dayılık yok ABD'nin koruduğu Miçotakis tahriklerine Türkçe devam etti: Dayılık yok Levent Gök'ten 'Atık Pil' Önergesi Levent Gök'ten 'Atık Pil' Önergesi
Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskrimde 17 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Ankara'da yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:25 Pençe-Kilit operasyon bölgesinden yürek yakan haber! 2 Mehmetçik şehit oldu, 4'ü yaralı
17:23 Hadise'nin sahne kıyafeti üzerinden yapılan yorumlara Yasmin Erbil'de tepki gösterdi
17:00 Totti karısının kendisini nasıl aldattığını açıkladı: Köpek gibi acı çektim
16:25 Volkan Demirel geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
16:13 Hatay'da kaçak avcılar av koruma memurlarına saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı
16:03 Türkiye'yi Oscar'da temsil edecek film Kerr oldu
16:00 Ümit Özdağ'dan skandal sözler: Bakan Soylu ile telefonda küfürleştik
15:59 Şarkıcı Tuğba Yurt, sanatçıları hedef alan akıma tepki gösterdi: Son bulsun
15:17 İzmir'de feci kaza! Otomobil, tramvay yolu kenarındaki ağaca çarptı: 2 kişi öldü
15:18 Kadir İnan'dan genç kızın sözlerini gündemde tutan muhalefete tepki: Videoyu savunmuyorum ama bu video kullanılarak fırsatçılık yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 18:16:45. #1.12#
SON DAKİKA: Eskrimde 17 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Ankara'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement