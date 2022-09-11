Maçlar sonucu epe kategorisinde Cengizhan Öner ve Nilahsen Erten, flörede Halis Genç ve Alara Atmaca, kılıçta ise Enes Talha Kalender ve Alara Çermen altın madalya kazandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Eskrimde 17 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Ankara'da yapıldı - Son Dakika

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