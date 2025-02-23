Ankara'da Maçta Sahaya Giren Köpeği Yan Hakem Çıkardı

Spor

- Ankara'da bir maçta sahaya giren köpeği yan hakem çıkardı

ANKARA - Ankara'da oynan Beypazarı Belediye Spor-Başkent Fatih Spor, karşılaşmasında sahaya giren köpeği, maçın yan hakemi sahadan çıkarttı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Süper Amatör Lig'de bugün Beypazarı Belediye Spor - Başkent Fatih Spor karı karşıya geldi. Müsabaka esnasında stada başıboş bir sokak köpeği girdi. Köpeğin dikkatini çekmek için maçın yan hakemi bayrağını sallayarak, hayvanı sahadan çıkarttı. O anlar kameraya yansıdı.