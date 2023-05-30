Ankara'da olumsuz hava koşullarının MKE Ankaragücü-Galatasaray maçını etkilemesi beklenmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ankara'da olumsuz hava koşullarının MKE Ankaragücü-Galatasaray maçını etkilemesi beklenmiyor

30.05.2023 18:04

Galatasaray, şampiyonluk maçında saat 20.00'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Ankara'yı etkisi altına alan olumsuz hava durumunun maç saatinde mücadeleyi etkileyecek boyutta olması beklenmiyor.

MKE Ankaragücü karşısına şampiyonluğunu ilan etmek için çıkacak Galatasaray, mücadeleyi kazanırsa 23. kez Süper Lig'de ipi göğüsleyen taraf olacak. Kritik maç öncesinde Ankara'daki olumsuz hava koşullarının mücadeleyi etkileyip etkilemeyeceği merak konusu olmuştu.

MAÇI ETKİLEYECEK OLUMSUZ BİR DURUM YOK

MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'da karşılaşacak. Mücadele saatinde karşılaşmayı olumsuz etkileyecek bir hava durumu ise beklenmiyor.

MAÇ SAATİ YOĞUN YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Karşılaşma saatinde Ankara'da hava sıcaklığı 12 derece olacak. Ankara'da gün boyunca etkili olan şiddetli yağış kent yaşamını olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde ev ve iş yerlerinde su baskınına sebep oldu. Maçın oynanacağı Ankara Eryaman semtinde bulunan Eryaman Stadyumu'nda ise maç saatinde yoğun yağış beklenmiyor. Stat yetkilileri, çok üst düzey bir yağış olmadığı sürece zeminle ilgili herhangi bir problem yaşanmayacağını ifade ettiler.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

MKE Ankaragücü, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara'da olumsuz hava koşullarının MKE Ankaragücü-Galatasaray maçını etkilemesi beklenmiyor - Son Dakika


Son Dakika
18:00 Ankara'da olumsuz hava koşullarının MKE Ankaragücü-Galatasaray maçını etkilemesi beklenmiyor
17:54 Ankara'da olumsuz hava koşullarının MKE Ankaragücü-Galatasaray maçını etkilemesi beklenmiyor
17:54 Milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de! İşte ittifakların vekil sayısı
17:48 Milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de! İşte ittifakların vekil sayısı
17:50 Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin şampiyonluk maçı öncesi buluşması kriz çıkarttı! Fenerliler ateş püskürüyor
17:44 Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin şampiyonluk maçı öncesi buluşması kriz çıkarttı! Fenerliler ateş püskürüyor
17:25 Galatasaray servete bir adım uzakta! İşte Süper Lig şampiyonunun kasasına koyacağı para
17:19 Galatasaray servete bir adım uzakta! İşte Süper Lig şampiyonunun kasasına koyacağı para
17:17 Mardin'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 1'i asker, 14 yaralı
17:13 Mardin'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 1'i asker, 14 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2023 18:20:53. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da olumsuz hava koşullarının MKE Ankaragücü-Galatasaray maçını etkilemesi beklenmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement