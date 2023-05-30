Ankara'da olumsuz hava koşullarının MKE Ankaragücü-Galatasaray maçını etkilemesi beklenmiyor

MKE Ankaragücü karşısına şampiyonluğunu ilan etmek için çıkacak Galatasaray, mücadeleyi kazanırsa 23. kez Süper Lig'de ipi göğüsleyen taraf olacak. Kritik maç öncesinde Ankara'daki olumsuz hava koşullarının mücadeleyi etkileyip etkilemeyeceği merak konusu olmuştu.

MAÇI ETKİLEYECEK OLUMSUZ BİR DURUM YOK

MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'da karşılaşacak. Mücadele saatinde karşılaşmayı olumsuz etkileyecek bir hava durumu ise beklenmiyor.

MAÇ SAATİ YOĞUN YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Karşılaşma saatinde Ankara'da hava sıcaklığı 12 derece olacak. Ankara'da gün boyunca etkili olan şiddetli yağış kent yaşamını olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde ev ve iş yerlerinde su baskınına sebep oldu. Maçın oynanacağı Ankara Eryaman semtinde bulunan Eryaman Stadyumu'nda ise maç saatinde yoğun yağış beklenmiyor. Stat yetkilileri, çok üst düzey bir yağış olmadığı sürece zeminle ilgili herhangi bir problem yaşanmayacağını ifade ettiler.