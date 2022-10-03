Teniste "2. Kademe Antrenör Kursu Eğitici Eğitimi" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Teniste "2. Kademe Antrenör Kursu Eğitici Eğitimi" düzenlendi

03.10.2022 11:26
Teniste "2. Kademe Antrenör Kursu Eğitici Eğitimi" düzenlendi

Ankara'da tenis antrenörleri için "2. Kademe Antrenör Kursu Eğitici Eğitimi" düzenlendi.

Ankara'da tenis antrenörleri için "2. Kademe Antrenör Kursu Eğitici Eğitimi" düzenlendi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, TMOK'un desteği, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) iş birliğiyle düzenlenen programda ITF Avrupa Gelişim Eğitmeni Hrvoje Zmajic, eğitim verdi.

Zmajic, eğitimde, TMOK, ITF, ve TTF ile eğitim sistemini en üst seviyeye çıkarmak için bu eğitimleri düzenlediklerini belirterek, "Modern eğitim metotlarını sisteme dahil etmeye çalışıyoruz ve böylece iyi eğitim alan antrenörlerin uluslararası seviyede sporcular yetiştirebileceklerini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

TTF Antrenör Eğitim Koordinatörü Birol Vural da proje sonunda antrenörlerin günün modern ihtiyaçlarını karşılayabilir seviyeye gelmesinin önemli olduğunu vurguladı.

TMOK, Antrenör Gelişim Seminerleri ve Destek Programları çerçevesinde düzenlenen 2. Kademe Antrenör Kursu Eğitici Eğitimi ve ilerleyen tarihte düzenlenecek 3. ve 4. kademe eğitimler için 30 bin ABD doları finansal destek sağlıyor.

YORUMLAR
500
Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz Tgs, 'Sansür Yasasına' Karşı Dilekçeleri TBMM'ye İletti: 'Seçim Hesaplarınıza Basın Özgürlüğünü Alet Etmeyin' Tgs, 'Sansür Yasasına' Karşı Dilekçeleri TBMM'ye İletti: 'Seçim Hesaplarınıza Basın Özgürlüğünü Alet Etmeyin' Son dakika haber! Karadağ Ankara Büyükelçiliği'nden Türk şirketlerine yatırım daveti Son dakika haber! Karadağ Ankara Büyükelçiliği'nden Türk şirketlerine yatırım daveti
Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Teniste '2. Kademe Antrenör Kursu Eğitici Eğitimi' düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:34 Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:14 Canlı yayında açıklamalar yapan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu liste teröristlerle dolu
17:02 Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:42 İlhak kararının ardından saldırıya geçen Ukrayna, 4 yerleşim yerini Rus güçlerinden aldı!
16:38 Haftaya yükselişle başlayan altının kilogramı 987 bine geriledi
16:17 Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladılar!
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 18:15:27. #1.13#
SON DAKİKA: Teniste "2. Kademe Antrenör Kursu Eğitici Eğitimi" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement