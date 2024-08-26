Ankara'da U11 Futbol Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da U11 Futbol Turnuvası düzenlendi

Ankara\'da U11 Futbol Turnuvası düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Aile Yaşam Merkezi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi düzenlenen U11 Futbol Turnuvası'nda Gazi Eğitim Spor Kulübü şampiyon oldu.

26.08.2024 13:23  Güncelleme: 13:26
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Aile Yaşam Merkezi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Ankara'daki Amatör Spor Kulüplerine destek olmak amacıyla U11 Futbol Turnuvası düzenlendi. 'Zafer Kupası' için ter döken başkentli çocuklar, yarı final ve final heyecanı yaşadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Aile Yaşam Merkezi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi düzenlenen U11 Futbol Turnuvasına toplam 16 takım katıldı. Yarı final ve final heyecanının yaşandığı günde, Amatör Spor Kulüplerine üye çocuklar 'Zafer Kupası' için ter döktü. Turnuvanın kazananı Gazi Eğitim Spor Kulübü olurken ikinci takım ise Anadolu Balkan Spor Kulübü oldu.

16 takımın turnuvaya katıldığını söyleyen Sincan AYM Futbol Antrenörü Fatih Özdemir, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Aile Yaşam Merkezi olarak düzenledik turnuvayı. Turnuva çok güzel geçti. Turnuvanın finalinde Gazi Eğitim ve Anadolu Balkan Kulüpleri karşılaştı. Bundan sonraki süreçte de yine turnuvalarımız olacak. 29 Ekim'de de bir turnuvamız olacak" diye konuştu.

Çocukların maç heyecanı

'Zafer Kupası'nı kazanan Gazi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Mert Pehlivan, "Maç çok güzeldi. Biz de şampiyon olduk. Çok mutluyum" derken turnuvayı ikincilikle tamamlayan Anadolu Balkan Spor Kulübü sporcularından Mehmethan Eke ise, "Çok iyi maç çıkardık. İyi kurtarışlar yaptım. Takım arkadaşlarım da öyle. Yenildik sağlık olsun. Gazi Eğitim'i tebrik ederim" dedi.

Turnuvanın kazananı Gazi Eğitim Spor Kulübü olurken ikinci takım ise Anadolu Balkan Spor Kulübü oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ankara'da U11 Futbol Turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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