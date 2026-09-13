Ankara'daki offroad şampiyonasının 5. ayağında Kıvrak ve Çirkin zirvede
2026 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası'nın Ankara'da düzenlenen 5. ayağını, otomobil sınıfında Ali Seyda Kıvrak, SSV sınıfında ise Ergün Çirkin kazandı. Mühye köyündeki organizasyonda 31 araç ve 62 sporcu iki gün boyunca mücadele etti.
2026 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası'nın Ankara'da düzenlenen 5. ayağını, otomobil sınıfında Ali Seyda Kıvrak, SSV sınıfında ise Ergün Çirkin kazandı.
Mühye köyündeki organizasyonda 31 araç ve 62 sporcu mücadele etti. İki gün süren etkinlik sonunda, otomobil kategorisini Ali Seyda Kıvrak, SSV kategorisini de Ergün Çirkin zirvede tamamladı.
Kategorilere göre ilk 3'e giren sürücüler şöyle:
Otomobil
1. Ali Seyda Kıvrak
2. İsmail Ayhan
3. Şehmuz Oğuz
SSV
1. Ergün Çirkin
2. Adem Kalyon
3. Erkan Sülün
Kaynak: AA
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