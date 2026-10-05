Ankara'daki TBF buluşmasında 2026-2027 sezonunun yol haritası netleşti - Son Dakika
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Ankara'daki TBF buluşmasında 2026-2027 sezonunun yol haritası netleşti

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Ankara\'daki TBF buluşmasında 2026-2027 sezonunun yol haritası netleşti
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Ankara'da üç gün süren TBF İl Temsilcileri Toplantısı'nda yeni sezon uygulamaları, altyapı çalışmaları ve yerel ligler değerlendirildi. Toplantıda Hatay'ı temsil eden Cemil Bizim, organizasyonun verimli geçtiğini ve 2026-2027 sezonunun başarılı olacağına inandığını söyledi.

Üç gün süren toplantıda basketbolun ülke genelinde yaygınlaştırılması, altyapı faaliyetlerinin güçlendirilmesi, yeni sezon uygulamaları ve il temsilcilikleri arasındaki koordinasyon konuları değerlendirildi. 

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HATAY’I CEMİL BİZİM TEMSİL ETTİ...

Türkiye genelinden il temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Hatay’ı, Hatay Basketbol İl Temsilcisi Cemil Bizim temsil etti. 

Türk basketbolunun geleceğine yönelik önemli değerlendirmelerin yapıldığı organizasyona katılan Bizim, üç günlük programın son derece verimli geçtiğini ifade etti. Toplantı boyunca basketbolun yeni sezon yol haritasının çizildiğini, yeni kuralların anlatıldığını ve farklı illerden gelen temsilciler arasında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğunu belirten Cemil Bizim, basketbolun geliştirilmesi ve daha geniş kitlelere sevdirilmesi için yapılması gereken çalışmaların ayrıntılı şekilde ele alındığını kaydetti.

Ankara'daki TBF buluşmasında 2026-2027 sezonunun yol haritası netleşti

 YENİ KURALLAR, ALTYAPI VE YEREL LİGLER ELE ALINDI

Ankara’da gerçekleştirilen toplantının programında TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı açılış konuşmasını yaparken, Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser yeni sezon öncesinde genel değerlendirmelerde bulundu. A Klasman Hakem Mehmet Şahin tarafından yeni sezon kural değişiklikleri hakkında bilgilendirme yapılırken, Altyapı Faaliyetleri Yöneticisi Serdar Çelik yerel ligler, altyapı şampiyonaları, talimatlar, 12 DABO, 3x3 basketbol faaliyetleri ve kurumsal çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi. Toplantıda ayrıca basketbol organizasyonlarının daha etkin yürütülmesi, altyapının güçlendirilmesi, yerel liglerin geliştirilmesi ve basketbolun daha geniş kitlelere ulaştırılması gibi konular üzerinde duruldu.

İLETİŞİM VE KİŞİSEL GELİŞİM SUNUMLARI DA YAPILDI...

Üç günlük organizasyonda sportif konuların yanı sıra iletişim, dijitalleşme ve kişisel gelişim başlıkları da gündeme geldi. Dijital Pazarlama Uzmanı Okan Yüksel, sosyal medyanın etkin ve doğru kullanımı konusunda bilgilendirmede bulunurken, Uzman Spor Psikoloğu Arda Coşkun sporcu velileriyle iletişim konusunu ele aldı. Konuşmacı ve yazar Mehmet Yıldırım Özel ise kişisel gelişim ve iletişim üzerine eğitim verdi. 

Bölge bazlı çalışma gruplarında yapılan oturumlarda il temsilcileri kendi bölgelerindeki basketbol faaliyetlerini değerlendirerek karşılıklı görüş ve önerilerini paylaştı. 

CEMİL BİZİM: VERİMLİ VE BAŞARILI BİR SEZON BEKLİYORUZ...

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Hatay Basketbol İl Temsilcisi Cemil Bizim, sezon öncesi gerçekleştirilen organizasyonun oldukça faydalı ve verimli geçtiğini vurguladı. Basketbolun gelişmesi için iller arasındaki iş birliğinin ve koordinasyonun önemine dikkat çeken Bizim, toplantıda ortaya konulan fikirlerin yeni sezondaki çalışmalara önemli katkılar sunacağını belirtti. 

Türkiye genelinde okullar ve kulüpler bazında basketbol liglerinin, müsabakaların ve turnuvaların başlayacağı yeni sezona ilişkin umutlu konuşan Bizim, 2026-2027 sezonunun başarılı, verimli ve heyecan dolu bir sezon olacağına inandığını ifade etti. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun düzenlediği İl Temsilcileri Toplantısı, yapılan değerlendirmeler ve kapanış oturumunun ardından sona ererken, yeni sezon öncesinde Türk basketbolunun gelişimine yönelik önemli hedefler ve çalışma başlıkları da netlik kazandı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
AnkaraHataySporSon Dakika

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