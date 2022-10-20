Ankara haberi... Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'den ilçe idarecilerine ziyaret

Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nda şampiyon olan Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'in kulüp başkanı Kerem Madenli, başantrenör Emrah Benli, oyuncular ve kulüp yöneticileri, Gölbaşı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Yönetici, teknik heyet ve sporcular, şampiyonluk kupasıyla Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Konuklarıyla sohbet eden Rüstemoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılarından dolayı Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler takımını kutladı.

Ayrıca yöneticiler, teknik ve sporcular, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i de makamında ziyaret etti.

Oyuncularla bir süre sohbet eden Şimşek, başarılarından dolayı takımı tebrik ederek yeni sezon için başarılar diledi.

Kulüp başkanı Kerem Madenli, desteklerinden dolayı Kaymakam Erol Rüstemoğlu ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e teşekkürlerini ileterek, birer forma hediye etti.