Ankara haberi... Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'den ilçe idarecilerine ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara haberi... Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'den ilçe idarecilerine ziyaret

20.10.2022 18:26
Ankara haberi... Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'den ilçe idarecilerine ziyaret

Ankara gelişmesine göre Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nda şampiyon olan Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'in kulüp başkanı Kerem Madenli, başantrenör Emrah Benli, oyuncular ve kulüp yöneticileri, Gölbaşı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nda şampiyon olan Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'in kulüp başkanı Kerem Madenli, başantrenör Emrah Benli, oyuncular ve kulüp yöneticileri, Gölbaşı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Yönetici, teknik heyet ve sporcular, şampiyonluk kupasıyla Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Konuklarıyla sohbet eden Rüstemoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılarından dolayı Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler takımını kutladı.

Ayrıca yöneticiler, teknik ve sporcular, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i de makamında ziyaret etti.

Oyuncularla bir süre sohbet eden Şimşek, başarılarından dolayı takımı tebrik ederek yeni sezon için başarılar diledi.

Kulüp başkanı Kerem Madenli, desteklerinden dolayı Kaymakam Erol Rüstemoğlu ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e teşekkürlerini ileterek, birer forma hediye etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Ankara haber | Gölbaşı Belediyesinden çiftçilere hibe buğday tohumu desteği Ankara haber | Gölbaşı Belediyesinden çiftçilere hibe buğday tohumu desteği

TED Ankara Kolejliler, Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara haberi... Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'den ilçe idarecilerine ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
22:25 CHP'li vekilden milyonları heyecanlandıran asgari ücret önerisi: 10 binin altında olmaması lazım
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 00:30:16. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara haberi... Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'den ilçe idarecilerine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement