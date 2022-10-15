Ankara haberleri: TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Etimesgut Belediyespor: 1 - Son Dakika
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Ankara haberleri: TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Etimesgut Belediyespor: 1

15.10.2022 15:18
Ankara haberleri: TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Etimesgut Belediyespor: 1

Ankara haberler: TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, ligin 10. haftasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, ligin 10. haftasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Necati Selçuk Şahin xx, Furkan Ulu xx, Haydar Avcı xx

Silahtaroğlu Vanspor FK: Haydar Yılmaz xx, Miraç Acer xx, Uğur Adem Gezer xx, Alihan Kubalas xx, Umut Sözen xx, Barış Sağır xx, Muhammed Ali Doğan xx, Sedat Komi xx, Emrah Tacir xx, Uğur Can xx, Batuhan Karadeniz xx (Yaser Hacımustafaoğlu dk. 61 xx)

Etimesgut Belediyespor: Murat Can Yıldız x, İsmail Güner x, Berk Akgönül x (Furkan Polat dk. 87 ?), Eren Kınalı x (Suat Bolat dk. 78 x), Reşo Akın x, Mehmet Sıddık İstemi x (Abdülcebrail Akulut dk. 87 ?), Sezer Özmen x, Semih Üstün x (Talha Özler dk. 62 x), Aykut Civelek x, Turan Yılmaz x (Rüstem Yıkılmaz dk. 78 xx), Atamer Bilgin x

Goller: Turan Yılmaz (dk. 46) (Etimesgut Belediyespor), Yaser Hacımustafaoğlu (90+5) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Umut Sözen, (Vanspor FK), İsmail Güner, Mehmet Sıddık İstemi, Turan Yılmaz, Reşo Akın, Aykut Civelek, Abdülcebrail Akbulut, Suat Bolat (Etimesgut Belediyespor) - VAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ankara haberleri: TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Etimesgut Belediyespor: 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haberleri: TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Etimesgut Belediyespor: 1 - Son Dakika
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