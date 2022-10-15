Ankara haberleri: TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Etimesgut Belediyespor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, ligin 10. haftasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: İHA

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