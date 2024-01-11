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Ankara Keçiörengücü, Alihan Kubalas ve Ahmet Kesim'i transfer etti - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü, Alihan Kubalas ve Ahmet Kesim'i transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, Alihan Kubalas ve Ahmet Kesim'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki stoper Alihan Kubalas ile 1,5 yıllık, 34 yaşındaki stoper Ahmet Kesim'in sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. Ankara Keçiörengücü, her iki oyuncuya 'hoş geldin' diyerek başarılar diledi.

Ankara Keçiörengücü, Alihan Kubalas ve Ahmet Kesim\'i transfer etti
11.01.2024 - 16:55,  Güncelleme: 16:57
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Alihan Kubalas ile Ahmet Kesim'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, iki defans oyuncusunun transferine yönelik şunlar kaydedildi:

"Ankara Keçiörengücü'müz, 32 yaşındaki stoper Alihan Kubalas ile 1,5 yıllık, 34 yaşındaki stoper Ahmet Kesim'le de sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Her iki oyuncuya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı forma altında üstün başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA
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