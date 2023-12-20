Stat: Aktepe
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Gökmen Baltacı, Muhammet Ali Doğan
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erkam Reşmen, Haşim Arda Sarman (Dk. 78 Mayi), Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Şahverdi Çetin (Dk. 69 Özer Özdemir), Erkam Develi, Melih İnan, Bardhi (Dk. 78 Koray Kılınç), Camara (Dk. 69 Mara), Dembele
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Harris, Mexer, Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Levent Ayçiçek (Dk. 90+3 Rahmetullah Berişbek), Mehmet Özcan, Soukou (Dk. 66 Mustafa Çeçenoğlu), Doğan Can Davas (Dk. 66 Metehan Mimaroğlu), Jozefzoon (Dk. 85 Taha Batuhan Yayıkcı), Djitte
Goller: Dk. 40 Erkam Develi (Ankara Keçiörengücü), Dk. 50 Djitte, Dk. 70 ve 75 Metehan Mimaroğlu (Teksüt Bandırmaspor)
Kırmızı Kart: Dk. 84 Mayi (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 29 Mustafa Çeçenoğlu (Yedek kulübesinde), Dk. 84 Sergen Piçinciol (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 45+1 Şahverdi Çetin, Dk. 78 Özer Özdemir (Ankara Keçiörengücü)
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Teksüt Bandırmaspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor'a 3-1 mağlup oldu. - Son Dakika