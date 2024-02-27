Ankara Keçiörengücü Başkanı, Kocaelispor maçındaki hakem kararlarını eleştirdi - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü Başkanı, Kocaelispor maçındaki hakem kararlarını eleştirdi

Ankara Keçiörengücü Başkanı, Kocaelispor maçındaki hakem kararlarını eleştirdi

Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldıkları maçtaki hakem kararlarını eleştirdi. Tahiroğlu, kulübün resmi hesabından yaptığı açıklamada, maçta yaşanan tartışmalı pozisyonların kamuoyuyla paylaşılması ve VAR kayıtlarının açıklanması gerektiğini belirtti.

27.02.2024 11:51  Güncelleme: 11:54
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Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldıkları maçtaki hakem kararlarını eleştirdi.

Tahiroğlu, kulübün X hesabından paylaşılan açıklamasında, "Ankara Keçiörengücü Kulübünde 19 yıldır başkan olarak görev yapmaktayım. Bu süreç içinde alınan kararlarla ilgili açıklama yapmadım. Fakat bu hafta oynanan Kocaelispor maçında yaşanan üç pozisyonu kamuoyunun takdirine sunuyorum: Kocaelispor'un attığı ilk golün ofsayt olup olmadığı. Kocaelispor'un ceza alanı içinde futbolcumuz Camara'ya yaptığı hareketin penaltı olup olmadığı. Kocaelispor'a attığımız golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği pozisyonun ofsayt olup olmadığı." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini savunan Tahiroğlu, şunları kaydetti:

"Belirttiğim pozisyonlarda yayıncı kuruluşa ofsayt çizgisi görüntüsü iletilmemiştir. Söz konusu pozisyonlar bakımından ofsayt çizgisi çizildiyse bu görüntülerin kamuoyuyla paylaşılması, penaltı pozisyonu bakımından da VAR kayıtlarının açıklanması gerekmektedir."

Kaynak: AA

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