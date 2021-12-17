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Ankara Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Ankara Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

17.12.2021 17:22
Ankara Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Stadı'nda teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmasının ardından tamamlandı.

Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, Aktepe Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak.

Erzurumspor Kulübü, KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ankara Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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