Keçiörengücü, Mame Diouf\'u Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Senegalli forvet Mame Diouf renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Göztepe forması giyen 37 yaşındaki Diouf ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldı.
Geçen sezon Göztepe formasıyla 13 maçta 2 gol atan Senegalli forvet, daha önce Konyaspor, Hatayspor, Stoke City, Hannover 96, Blackburn, Manchester United ve Molde formalarını da giymişti.
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