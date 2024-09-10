Keçiörengücü, Mame Diouf'u Transfer Etti - Son Dakika
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Keçiörengücü, Mame Diouf'u Transfer Etti

Keçiörengücü, Mame Diouf\'u Transfer Etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, Senegalli forvet Mame Diouf'u kadrosuna kattı. 37 yaşındaki Diouf ile 1 yıllık sözleşme yapıldı. Geçen sezon Göztepe formasıyla 13 maçta 2 gol atan Diouf, daha önce birçok farklı takımda forma giydi.

10.09.2024 16:18
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Senegalli forvet Mame Diouf renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Göztepe forması giyen 37 yaşındaki Diouf ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldı.

Geçen sezon Göztepe formasıyla 13 maçta 2 gol atan Senegalli forvet, daha önce Konyaspor, Hatayspor, Stoke City, Hannover 96, Blackburn, Manchester United ve Molde formalarını da giymişti.

Kaynak: AA

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