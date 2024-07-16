Ankara Keçiörengücü, Süleyman Luş'u kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 23 yaşındaki oyuncu Süleyman Luş'u kadrosuna kattı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, Süleyman Luş ile anlaşmaya varmıştır. Süleyman'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray altyapısında yetişen Süleyman Luş, son olarak Çorum FK forması giymişti.
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