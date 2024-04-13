Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü: Bazı maçlarda sadece kazanmak gerekiyor

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Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, bazen kaliteli oyun olmasa da kazanmak gerektiğini dile getirdi.

Tahsin Tam, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ankara Keçiörengücü'nün Gençlerbirliği'ni 2-1 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin sonuna doğru 6 takımın risk yaşamaya başladığına dikkati çekti.

Karşılaşmayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Tam, "Kaliteden ziyade bazen sadece kazanmak gerekiyor. Ligin boyu kısaldı, puanlara çok ihtiyacımız vardı. Mutluyuz. Gençlerbirliği'ne başarılar diliyorum." diye konuştu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise üzgün olduklarını ve hak etmedikleri bir yenilgi yaşadıklarını söyledi.

Ligde son 2 haftada oynadıkları 2 rakibin 2 maçta toplam 3 pozisyonu olduğunu ve bu karşılaşmalarda 3 gol yediklerini anlatan Kaloğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Üzülüyoruz. En çok üzüldüğümüz konu hakemlerimiz kötü, özellikle bugünkü hakemler, hayal kırıklığı yaşadım. Yüzde 100 golümüzü vermedi, hangi akla uyuyor bu golün ofsayt olması? Kırılma anıydı. VAR'daki arkadaşlar neyi seyrediyor? Nasıl bir bilinçle bu maça çıktınız? Baştan kararlı mıydınız mağlup olmamız için? Evet biz saygın bir kulübüz, evet biz hakemler hakkında konuşmuyoruz, sizlere ağır laflar söylemek mi gerekiyor? Hakemlerin hepsi kötüydü. Biz önümüze bakacağız. Son haftaya kadar mücadele edeceğiz ve play-off'u sonuna kadar kovalayacağız."