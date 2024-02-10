Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam: 'Bu maç bizim için gerçekten çok büyük bir moral oldu' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam: 'Bu maç bizim için gerçekten çok büyük bir moral oldu'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Şanlıurfaspor galibiyeti sonrası, 'Bu maç bizim için gerçekten çok büyük bir moral oldu' dedi. Takımının başında ilk maçına çıkan ve 3 puan alan Tam, rakibe başarılar diledi.

10.02.2024 19:19  Güncelleme: 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Tahsin Tam: "Bu maç bizim için gerçekten çok büyük bir moral oldu"

ŞANLIURFA - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsim Tam, Şanlıurfaspor galibiyeti sonrası, "Bu maç bizim için gerçekten çok büyük bir moral oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, bu maçın kendileri için büyük bir moral olduğunu söyledi. Takımının başında ilk maçına çıkan ve 3 puan alan Tam, "Ligin alt tarafını ilgilendiren haftanın en önemli maçıydı. Bu maçta öncelikli hedefimiz gol yemeden maçı devam ettirdiğimizde mutlaka fırsatlar yakalayacağımızı biliyorduk. Yani uzun haftalardır galip gelemeyen bir takımız. Bu maç bizim için gerçekten çok büyük bir moral oldu. Hem de bizde az da olsa bir rahatlığa, öz güvenimizin artmasına sebep olacağını düşünüyorum. Rakip özellikle maçın ikinci yarısında topa daha fazla sahip oluyor gibi gözükse de biz çok ciddi geçiş fırsatları yakaladık. Pasları daha da iyi yapabilseydin daha da bizim adımıza farklı olabilirdi ama öncelikli hedefimiz buradan puan ya da puanlar almaktı. Bunda da başarılı olduk. Oyuncularımın ayağına, yüreğine sağlık. Rakibimize de bundan sonraki mücadelelerde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam: \'Bu maç bizim için gerçekten çok büyük bir moral oldu\'
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Şanlıurfaspor, Trendyol, Ankara, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam: 'Bu maç bizim için gerçekten çok büyük bir moral oldu' - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:30:33. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam: 'Bu maç bizim için gerçekten çok büyük bir moral oldu' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement