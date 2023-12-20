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Ankara Keçiörengücü, Teksüt Bandırmaspor'a yenildi - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü, Teksüt Bandırmaspor'a yenildi

Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Cenk Özcan, Teksüt Bandırmaspor'a yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi. Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise galibiyetten mutlu olduklarını belirtti.

Ankara Keçiörengücü, Teksüt Bandırmaspor\'a yenildi
20.12.2023 - 16:57,
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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'a 3-1 yenilen Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Cenk Özcan, kazanabilecek bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Özcan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, futbolun enteresan bir oyun olduğunu belirtti. "Futbolu renngli kılanda belki de bu" diyen Özcan, "Kazanabilecekken yenildik. Teksüt Bandırmaspor'u tebrik ediyoruz. Her şey çalışmaktan geçiyor. Son vuruşlar, final pasları çok önemli. İlk yarı 3-0 ya da 4-0 öne geçebilirdik. Kaçırdığımız çok net pozisyonlar var. Yapılan bireysel hatalar var. Onların üzerinde çalışacağız. En iyi şekilde eski günlerimize geri döneceğiz. Ayağa kalkacağız, eski günlerimizdeki gibi iyi oynamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bandırmaspor cephesi

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, Ankara'dan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

3 haftadan beri kazanamadıklarını hatırlatan Taşkın, "Mutlak galibiyet parolası ile geldiğimiz bir maçtı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ankara Keçiörengücü kendi evinde genelde iyi oynayan bir takım. Oyun ilk yarı çok dengeliydi. Rakibimize pozisyon vermedik ama geldikleri ilk atakta gol buldular." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıya iyi başladıklarını aktaran Taşkın, şunları kaydetti:

"İkinci devre gerçekten kazanma adına sahada isyan eden bir oyuncu grubumuz vardı. İyi oynadık, iyi mücadele ettik. Geldiğimiz pozisyonları da gol yapmasını bildik. Çok önemli bir 3 puan aldık. İnşallah gelecek haftaki son maçı da kazanıp devreyi kapatmak istiyoruz. Bugün ayrıca benim oğlum Emir Tan Taha Taşkın'ın doğum günü. Ona galibiyetle döneceğimizin sözünü vermiştim. Allah bizi mahcup etmedi, çok şükür. Bu galibiyeti oğluma hediye ediyorum."

Kaynak: AA
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