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Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor maçının ardından - Son Dakika

Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor maçının ardından

05.02.2022 17:25
Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında ağırladığı Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, kazanabilecekleri bir maç oynadıklarını ancak alınan 1 puanın da kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında ağırladığı Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, kazanabilecekleri bir maç oynadıklarını ancak alınan 1 puanın da kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Taner Taşkın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir ilk yarı oynadık. Girmiş olduğumuz pozisyonlar ve attığımız gol var. İkinci devrede bir 10 dakika oyundan kaybolduk. Daha sonra yaptığımız değişikliklerle tekrar oyun ve mücadele üstünlüğünü geri aldık. Rakibe pozisyon vermedik. Girdiğimiz 5-6 net pozisyon var. Tabii önemli olan gol atmak. Yasin'in golüyle maç 1-1 bitti." diye konuştu.

Yılport Samsunspor'un güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Taşkın, "Kazanabileceğimiz bir maçtı ancak bizim için ligde alınan her puan altın değerinde. Bugün de hanemize bir puan yazdırdık çok şükür. Oyuncularıma teşekkür ederim. Eski takımım Samsunspor'a da başarılar dilerim. Bende manevi değeri ayrı olan bir yer. Ayrıca Samsun'da Atatürk heykeline yapılan saldırıyı da şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Çaba: "Elimizden geleni yaptık"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, zorlu bir maç oynadıklarını ve ortaya iyi bir futbol koyduklarını dile getirdi.

Ankara Keçiörengücü'nün özellikle son 13 haftada hoca değişikliği sonrası çok iyi bir çıkış yakaladığını anlatan Çapa, şunları kaydetti:

"Bunu bugün net bir şekilde tekrar görmüş olduk. İkinci bölgeden üçüncü bölgelere geçişleri çok iyi yapıyorlar. Bunun artısını gördüler bugün. Girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendirmiş olsaydık bugün başka şeyler konuşurduk mutlaka. Orta sahadaki oyuncularımızı doğru paylaştıramadık. Golden sonraki süreçte Keçiörengücü inisiyatifi eline aldı. Zorlu bir maçtı ama elimizden geleni yaptık."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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