Yaptıkları çalışmaları anlatan Şimşek, "Sporun tabana yayılması ve toplumun her kesiminden insanları sağlıklı yaşama teşvik edip aktif spor hayatını vatandaşlarımıza kazandırmak adına ilçemizdeki faaliyetlerimiz devam etmektedir."dedi.

Gölbaşı Belediyesi sentetik çim sahasında gerçekleştirilen şölende konuşan İlçe Müdürü Özden Şimşek, katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Gölbaşı'nda 'Spor Şöleni' düzenlendi - Son Dakika

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