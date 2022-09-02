Gölbaşı'nda "Spor Şöleni" düzenlendi - Son Dakika
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Gölbaşı'nda "Spor Şöleni" düzenlendi

02.09.2022 17:38
Gölbaşı'nda "Spor Şöleni" düzenlendi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, yaz spor okullarında uzman antrenörler eşliğinde verilen kurslarda eğitim gören kursiyerler için "Spor Şöleni" gerçekleştirildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, yaz spor okullarında uzman antrenörler eşliğinde verilen kurslarda eğitim gören kursiyerler için "Spor Şöleni" gerçekleştirildi.

Gölbaşı Belediyesi sentetik çim sahasında gerçekleştirilen şölende konuşan İlçe Müdürü Özden Şimşek, katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Yaptıkları çalışmaları anlatan Şimşek, "Sporun tabana yayılması ve toplumun her kesiminden insanları sağlıklı yaşama teşvik edip aktif spor hayatını vatandaşlarımıza kazandırmak adına ilçemizdeki faaliyetlerimiz devam etmektedir."dedi.

Konuşmaların ardından Yaz Spor Okullarındaki kursiyerler tarafından spor branşlarından gösteriler yapıldı.

Toplu fotoğraf çekimiyle sona eren şölene, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, eğitmenler, kursiyerler ve aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Gölbaşı, gençlik, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gölbaşı'nda 'Spor Şöleni' düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşı'nda "Spor Şöleni" düzenlendi - Son Dakika
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