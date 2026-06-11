Ankara'nın yeni stadyumunda sona gelindi - Son Dakika
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Ankara'nın yeni stadyumunda sona gelindi

Ankara\'nın yeni stadyumunda sona gelindi
11.06.2026 21:15
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TOKİ tarafından 19 Mayıs Stadyumu yerine inşa edilen yeni stadyumda çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. 50 bin kapasiteli, FIFA ve UEFA kriterlerine uygun stadyum, dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip üçüncü projesi olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iş birliğinde yapımına başlanan Ankara'nın yeni stadyumunda sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ortak paylaşımla TOKİ'nin inşa ettiği stadın yeni görüntülerini paylaştı.

Ankara'da 2018 yılında yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine TOKİ tarafından inşa edilen yeni stadyum kompleksinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürütülen, yapımı büyük ölçüde tamamlanan stadyum, 160 bin metrekare kapalı alan üzerine UEFA ve FIFA kriterlerine göre inşa ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 45 bin olarak planlanan stadyum kapasitesi, uluslararası şampiyonalarda yarı final ve final maç organizasyonları için 50 bine çıkarıldı.

İki bakandan ortak paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, stadın son görüntülerini paylaşarak, "Başkentin kalbinde yeni bir heyecan yükseliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile inşa ettiğimiz Ankara'nın yeni stadyumuna kavuşmaya çok az kaldı. Bu sahada daha nice 'Bizim Çocuklar' yetişecek" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, "Türkiye'nin kalbine yakışır dev eser hızla yükseliyor. Ankara'mıza ve Türk sporuna değer katacak stadyumumuza kavuşmaya çok az kaldı. Stadyumumuz tamamlandığında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da gözdesi olacak" mesajını paylaştı.

Zemin iyileştirmesi imalatında 5 bin 500 fore kazık kullanıldı

Futbol topu şeklinde inşa edilen stadyum kompleksinde konferans salonu, müze, kafeterya, eğitim odaları, atölyeler ve birçok branşta spor salonu da yer alacak. ABD ve Çin'de bulunanların ardından Ankara'da inşa edilen stadyum, 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü projesi olacak. Zemin iyileştirmesinde yaklaşık 5 bin 500 fore kazık kullanılan stadyum futbol topu görünümünde olacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

19 Mayıs Stadyumu, Ankara, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara'nın yeni stadyumunda sona gelindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nevin Baysal Nevin Baysal:
    güzel güzel ama bu serayla bir de halka fiyatını uygun tutarlarsa çok mutlu oluruz ?? stadyum açılsın da maçlara gidebilmek artık öyle değil ya ?? 0 0 Yanıtla
  • Zeynep Çoban Zeynep Çoban:
    çok güzel olmuş bu stadyum türk sporuna gerçekten prestij katacak 0 0 Yanıtla
  • Güldehen Semci Güldehen Semci:
    iyi bir şey tabi ama sonu ne zaman belli olur artık bu işlerin hep ertelendiğini görüyoruz ankara'ya yakışır bir stadyum olur umarım ama zamanında biterse çok şaşırırım 0 0 Yanıtla
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