Ankara Ragbi Şampiyon oldu

7'li Ragbi Büyük Kadınlar 1. Lig'de şampiyonluğa Ankara Ragbi Spor Kulübü ulaştı.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre ligde karşılaşmalar, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Spor Tesisleri'nde yapıldı.
Ankara Ragbi Spor Kulübü, Türkiye şampiyonu olurken Kütahya Yurdum Spor Kulübü ikinci, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü ise üçüncü sırayı aldı.
Erkeklerde şampiyon Pursaklar Belediyespor olmuştu.
