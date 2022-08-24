Yenimahalle Kayseri'de madalyaları topladı - Son Dakika
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Yenimahalle Kayseri'de madalyaları topladı

24.08.2022 18:01
Yenimahalle Kayseri'de madalyaları topladı

Ankara Yenimahalle Belediyesi, Muaythai branşında katıldıkları turnuvalarda başarılı sonuçların altına imza atarak, Kayseri'de düzenlenen İller Arası Muaythai Turnuvası'nda 6 madalya kazandı.

Ankara Yenimahalle Belediyesi, Muaythai branşında katıldıkları turnuvalarda başarılı sonuçların altına imza atarak, Kayseri'de düzenlenen İller Arası Muaythai Turnuvası'nda 6 madalya kazandı.

18-21 Ağustos tarihlerinde Kayseri Talas Spor Salonu'nda düzenlenen İller Arası Muaythai Şampiyonasına katılarak, mücadele gösteren Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, 3'üncülük kupasını kazanmayı başardı.

Yenimahalleli sporcular 6 madalya ile döndü

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü'nde; Enes Müslüm Altoprak 54 kg büyük erkek kategorisinde altın madalya, Ceyda Pınar Şahin 48 kg büyük bayan kategorisinde gümüş, Kadir Çamurdaş 75 kg üst genç erkek kategorisinde gümüş, Sebila İrem Çınar 57 kg büyük bayan kategorisinde gümüş, Yaşar Tuğ 81 kg üst genç kategorisinde bronz ve Mirkan Kılıç 54 kg üst genç kategorisinde bronz madalyayı kazanan sporcular oldu.

Sporcularımız başarıdan başarıya koşuyor

Yenimahalle'de gençlerin ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması ve spora yönelmesi için her türlü yatırımın yapıldığını belirten Yenimahalle

Belediye Başkanı Fethi Yaşar "Gençlerin erken yaşta spora yönelmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için ilçemizin dört bir yanına spor tesisleri ve yüzme havuzları kazandırdık. Belediyemizin spor kulübü yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalarda başarı ile mücadele eden ve Yenimahalle'ye madalya ile dönen sporcuların yetişmesine olanak sağlıyor. Yenimahalle'nin ismini gururla temsil eden ve başarıdan başarıya koşan tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi. - ANKARA

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Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, İller Arası Muaythai Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, İller Arası Muaythai Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı
Kaynak: İHA

Yenimahalle Belediyesi, Kayseri, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yenimahalle Kayseri'de madalyaları topladı - Son Dakika

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