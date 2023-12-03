Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşıyor. Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Zorbay Küçük yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturuyor.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından oynadığı 2 lig maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 8 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik sonunda topladığı 25 puanla 3. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

MKE Ankaragücü; Bahadır, Atakan, Mert, Mujakic, Alper, Ali Kaan, Pedrinho, Efkan, Morutan, Renaldo, Ali Sowe.

Beşiktaş; Mert, Onur, Necip, Colley, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Bakhtiyor, Muleka, Aboubakar.

CANLI ANLATIM

62' Salih'in pasında Cenk gelişine kaleyi düşündü fakat isabetli vuruş yapamadı.

60' Karşılaşmada son yarım saatlik bölüme giriyoruz.

57' Muleka'nın pasında sol kanatta topu alan Cenk sol ayağıyla kaleyi düşündü. İyi yer tutan Bahadır bu topta hata yapmadı.

56' Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun ve Alex Oxlade-Chamberlain oyuna dahil olurken, Amir Hadziahmetovic ile Zaynutdinov oyundan alındı.

55' Sağ kanat korner bayrağı bölgesinde topu uzaklaştırmak isteyen Pedrinho yerde kaldı, faul.

54' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği hazırlığı var.

53' Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın sağ kanattan ortası isabetli olmadı. Bahadır kalesinden ayrılıp topa rahat sahip oldu.

52' Ankaragücü'nde taraftarının desteği maç başından bu yana devam ediyor.

51' Bahadır Han Güngördü'nun uzun topunda kafayla topu savunma arkasına indiren Ali Sowe topu Morutan ile buluşturamadı. Umut Meraş araya girerek topu uzaklaştırdı.

50' Paslarla boşluk arayan Beşiktaş'ta Muleka sağ çaprazdan ceza sahası içine yükseltti. Kaleci Bahadır kalesinden açılarak topa sahip oldu.

49' Baktiyor Zaynutdinov'un sol kanatta aldığı topta Atakan Çankaya araya girerek topu taca yolladı.

48' KAÇTI! Salih'in kale önüne doğru derin pasında Aboubakar topa hareketlendi ancak dokunamadı.

47' Amir Hadziahmetovic'in sağ kanattan yaptığı orta Bahadır'da kaldı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

İLK YARI SONUCU: Ankaragücü 1-0 Beşiktaş

45' Sağ kanattan hızla ilerleyen Muleka topu rakibinden kurtaramayınca top dışarıya gitti.

45' Sol kanattan gelen ortaya sağ kanatta topla buluşan Ali Kaan cezası sahası dışından şutunu çekti. Top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

44' Ali Kaan'ın sağ çaprazdan ortasını Necip Uysal uzaklaştırdı.

44' Sağ çizgiden ilerleyen Ali Kaan içeri çevirmek isterken Umut Meraş rakibinin önüne kayarak topu taca yolladı.

42' Ankaragücü'nde Pedrinho, Salih Uçan'a yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

41' Nihad Mujakic'in uzun pasında topu alan Cephas açısını kaybedince içeriye ortaladı. Ters kanatta topu alan Morutan bekletmeden Ali Sowe'u düşündü ancak ev sahibi ekipte Ali Sowe topu elle kontrol etti.

40' Muleka'yı çalımlayan Ali Kaan sağ kanattan ortaladı. Top Umut Meraş'tan geri döndü.

39' Pedrinho'nun savunma arkasına attığı top Mert Günok'ta kaldı.

38' Amir Hadziahmetovic'in ceza sahasına gönderdiği topu Mert Çetin karşıladı. Atağın devamında hızlı çıkan Ankaragücü'nde Cephas sol kanattan içeri vurdu ancak top farklı şekilde dışarıya gitti.

37' Beşiktaş'ta bu kez Gedson yerde kaldı. Karşılaşma sık sık faullerle duruyor.

36' İki rakibinden dönerek kurtulan Muleka orta alanda yerde kaldı, faul.

35' Ali Sowe'un sol kanada pasında topu alan Efkan sol kanattan içeriye çevirmek istedi ancak top Beşiktaşlı oyuncularda kaldı.

26' Ali Sowe ayağa kalktı, oyun devam ediyor.

25' Ev sahibi ekipte ayağına darbe alan Ali Sowe sakatlık yaşıyor.

24' Ankaragücü'nün sağ kanattan geliştirdiği atakta top oyun alanının dışına gitti, aut.

23' Ali Sowe, Beşiktaş'a rakip olduğu 3 maçta da GOL atmayı başardı.

22' Kaptığı topta hızlı çıkan Ankaragücü'nde ileri uçta topu alan Ali Sowe, Necip'ten sıyrılıp soluna çektiği topta yerden sert vuruşla topu ağlara yolladı.

21' GOL Ankaragücü 1-0 öne geçti!

20' Amir Hadziahmetovic'in kullandığı korneri savunma karşıladı.

20' Sağ kanattan süratli gelen Muleka takımına korner kazandırdı.

15' Bu dakikada iki takımda karşılıklı top kayıpları yapıyor.

14' Ankaragücü süratli geldi. Cephas, sol kanattan getirdiği topta Necip'i geçip içeri ortaladı. Top Mert Günok'ta kaldı.

13' Ankaragücü'nde yerde kalan Atakan Çankaya için faul düdüğü çalındı.

12' Beşiktaş rakip yarı sahada hızlı pas yaparak boşluk arıyor.

5' İlk bölümde Beşiktaş topa hakim.

1' Maç başladı...