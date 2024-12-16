Ankaragücü Deplasmanda Galip

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftasında MKE Ankaragücü Ikon Menkul, deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 89-72 yendi.
Kurtdereli Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-16 önde tamamlayan konuk ekip, soyunma odasına da 41-35 üstün girdi.
Final periyoduna 62-47'lik skor avantajıyla başlayan misafir takım, parkeden 89-72 galip ayrıldı.
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