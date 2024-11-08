Stat: Eryaman
Hakemler: Yiğit Arslan, Cem Özbay, Mahmut Gülle
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Dk. 88 Arda Ünvay), Osman Çelik, Alper Uludağ, Schulz (Dk. 71 Hayrullah Bilazer), Cem Tuna Türkmen, Rotariu (Dk. 46 Cephas), Ali Kaan Güneren (Dk. 71 Mesut Emre Kesik), Efkan Bekiroğlu, Varga, Bajic (Dk. 80 Mahmut Tekdemir)
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Mucahit Albayrak, Metehan Mert, Nzaba, Furkan Orak (Dk. 86 Oğuz Ceylan), Laine (Dk. 80 Jair), Jack (Dk. 86 Ertuğrul İdris Furat), Faye, Alper Karaman (Dk. 73 Tugay Kacar), Pinchi (Dk. 73 Fernandes), Hamza Catakovic,
Goller: Dk. 55 Bajic, Dk. 90+5 Cephas, Dk. 90+7 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 45 Alper Uludağ (MKE Ankaragücü), Dk. 90+10 Ekrem Kılıçarslan (Esenler Erokspor)
MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında evinde Esenler Erokspor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Ankaragücü, Erokspor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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