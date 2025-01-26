Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
11. dakikada konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına Teklic geldi. Teklic'in doğrudan kaleye vuruşunda kaleci Ertaç son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
18. dakikada Teklic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Roshi kafayla kaleye doğru gönderdi. Mustafa kafayla vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
57. dakikada Saponara'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rotariu'nun, yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
70. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Mamba topu kafayla Eren'e indirdi. Eren'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
Hakemler: Fatih Tokail, Oğuzhan Yazır, Okan Taşköprü
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Halil Pehlivan dk. 77), Diogo Coelho, Mahmut Tekdemir, Hayrullah Bilazer, Osman Çelik (Dalcio dk. 41), Dorin Rotariu, Riccardo Saponara, Ali Kaan Güneren (Michal Rakoczy dk. 69), Kevin Varga, Renat Dadaşov (Rijad Bajic dk. 69)
Yedekler: Görkem Cihan, Mert Çetin, Cem Türkmen, Sıraç Astanakulov, Mesut Kesik, Emre Gültekin
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Gökhan Akkan dk. 82), Odise Roshi (Salih Sarıkaya dk. 81), Azubuike, Sefa Akgün, Guram Giorbelidze, Tonio Teklic (Furkan Özhan dk. 58), Streli Mamba (Koray Kılınç dk. 74), Eren Tozlu
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Süleyman Koç, Özgür Sert, Celal Hanalp, Toni Tasev
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Gol: Mustafa Yumlu (dk. 18), Eren Tozlu (dk. 70) (Erzurumspor FK), Dorin Rotariu (dk. 57) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Osman Çelik, Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Ataberk Dadakdeniz (Erzurumspor FK) - ANKARA
Son Dakika › Spor › Ankaragücü, Erzurumspor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika
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