Ankaragücü-Galatasaray Maçının Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika
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Ankaragücü-Galatasaray Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Ankaragücü-Galatasaray Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Ankaragücü-Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu. Eryaman Stadı'nda oynanacak olan maçın biletleri Passolig üzerinden 385 ila 600 lira arasında satışa çıktı. Galatasaray taraftarları için deplasman tribünü biletleri ise 500 liradan satılacak. Sadece MKE Ankaragücü'nün Passolig kartına sahip olan kişiler ev sahibi ekibin tribünlerinde yer alabilecek.

14.02.2024 15:07
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri Passolig üzerinden 385 ila 600 liradan satışa sunuldu. Kuzey ve güney tribünü 385 lira, doğu tribünü 550 lira, VIP tribünü biletleri ise 600 liradan alınabilecek.

Galatasaray'ın Passolig kartına sahip taraftarları için deplasman tribünü biletleri 500 liradan satılacak.

Ev sahibi ekibin tribünlerinde yer almak için sadece MKE Ankaragücü'nün Passolig kartına sahip kişiler bilet alabilecek.

Kaynak: AA

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