Ankaragücü ile Hatayspor Berabere Kaldı

Stat: Eryaman

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Mehmet Akıncık

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Alper Uludağ (Dk. 58 Hanousek), Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu (Dk. 67 Chatzigovanis), Cephas, Bajic (Dk. 67 Macheda)

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Engin Can Aksoy (Dk. 46 Massanga), Görkem Sağlam, Aburjania (Dk. 75 Ömer Faruk Beyaz), Dele-Bashiru (Dk. 90+1 Hodzic), Strandberg, Rivas, Dadashov (Dk. 84 Fernandes)

Sarı kartlar: 45+1 Görkem Sağlam, Dk. 71 Rivas (Atakaş Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitti.

55. dakikada Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Bahadır topu soluna uzanarak kurtardı.

62. dakikada soldan ceza sahasına giren Strandberg'in şutunda top yan ağlarda kaldı.

78. dakikada ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan Dele-Bashiru'nun çektiği sert şutu kaleci Bahadır, soluna uzanarak tokatladı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

82. dakikada kısa paslarla ceza sahasına kadar gelen konuk ekipte, altıpasın önündeki Kerim Alıcı'nın plase şutunda kaleci Bahadır sağına uzanarak topu tokatladı ve mutlak bir golü engelledi.

90. dakikada Morutan'ın pasıyla topla buluşan Cephas, sağdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cephas'ın vuruşunda kaleci Erce, topu kurtararak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.