Ankaragücü Kocaelispor'u Mağlup Etti - Son Dakika
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Ankaragücü Kocaelispor'u Mağlup Etti

Ankaragücü Kocaelispor\'u Mağlup Etti

MKE Ankaragücü, 10. haftada Kocaelispor'u 4-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

26.10.2024 21:42
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 4-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Erkan'ın ortasında ceza sahası içinde Rotariu topu ağlara gönderdi. 1-0

23. dakikada Mendes'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Pedrinho meşin yuvarlağı Barış'a aktardı. Barış'ın pasında Oğulcan topu boş kaleye yolladı. 1-1

28. dakikada Tolga'nın uzun pasında topla buluşan Efkan'ın ceza sahasına ortasında Bajic, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

56. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun pasta Bridze, tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-2

75. dakikada Alper'in ortasında arka direkte Cephas'ın vuruşunda top filelere gitti. 3-2

88. dakikada Saponara'nın pasında topla buluşan Efkan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-2

Hakemler: Ali Şansalan, Emir Eray Eyisoy, Güner Mumcu Taştan

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Hayrullah Bilazer, Mert Çetin, Osman Çelik, Nico Schulz (Alper Uludağ dk. 74), Ali Kaan Güneren (Cem Türkmen dk. 86), Tolga Ciğerci, Dorin Rotariu (Riccardo Saponara dk. 87), Erkan Bekiroğlu, Kevin Varga (İsmail Çokçalış dk. 86), Rijad Bajic (Renaldo Cephas dk. 66)

Yedekler: Fatih Demir, Diogo Coelho, Sirozhiddin Astanakulov, Arda Ünyay, Hasan Nazarov

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa (Josip Vukovi dk. 46), Muharrem Cinan, Pedrinho, Tarkan Serbest, Yusuf Cihat Çelik (Mesut Can Tunalı dk. 69), Barış Alıcı (Giorgi Beridze dk. 46), Ryan Mendes, Oğulcan Çağlayan

Yedekler: Harun Tekin, Ahmet Sagat, Furkan Gedik, Yunus Emre Gedik, Mustafa Ege Bilim, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Rotariu (dk. 14), Bajic (dk. 28), Cephas (dk. 75), Efkan Bekiroğlu (dk. 88) (MKE Ankaragücü) Oğulcan (dk. 23), Bridze (dk. 56) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Barış Alıcı, Tarkan Serbest (Kocaelispor), Tolga Ciğerci, Alper Uludağ, Riccardo Saponara (MKE Ankaragücü) - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ankaragücü Kocaelispor'u Mağlup Etti - Son Dakika

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