Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum - Son Dakika
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Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum

05.09.2022 16:41
Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta sahaya giren taraftara müdahale eden Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza gördüğü kırmızı kartın ardından sessizliğini bozdu. Deneyimli futbolcu yaptığı açıklamada, "Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm. Umarım bir daha yaşanmaz." dedi.

Ankaragücü- Beşiktaş maçında sahaya atlayan taraftarı etkisiz hale getirmeye çalışan Josef De Souza, gördüğü kırmızı karta ilişkin açıklama yaptı.

" BENİM SALDIRMA NİYETİM YOK "

Josef de Souza yaptığı açıklamada, "Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Ne niyetle saldırdığını bilemeyiz. Benim saldırma niyetim yok. Sadece savunup bırakıyorum. Kenara koşarak hemen güvenliği, polisi çağırmaya çalıştım. Bu, görüntülerde de görülüyor. Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım. Hakem benden rica etti ve ben de tüm maçta hakeme yardımcı oldum.

"UMARIM BİR DAHA YAŞANMAZ"

Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm. Umarım bir daha yaşanmaz. Kafamızın içinde sadece futbol olmalı, gerisi bizi ilgilendirmiyor.

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Son Dakika Spor Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum - Son Dakika


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