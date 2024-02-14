Ankaragücü maçları Eryaman Stadyumu'nda oynanacak - Son Dakika
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Ankaragücü maçları Eryaman Stadyumu'nda oynanacak

Ankaragücü maçları Eryaman Stadyumu\'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MKE Ankaragücü'nün Süper Lig maçlarını Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edeceğini açıkladı. Gençlerbirliği ise başka bir statta iç saha müsabakalarına çıkacak. TFF, Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin hızlı bir şekilde bakımının yapılması gerektiğini belirtti.

14.02.2024 15:24
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İSTANBUL,

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MKE Ankaragücü'nün maçlarını Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edeceğini belirterek, "Süper Lig'de yer aldığı için MKE Ankaragücü maçlarını zemin bakımından sorumlu kulüp olarak Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edecek" denildi. 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin ise başka bir statta iç saha müsabakalarına çıkacağı vurgulandı.

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'in 26'ncı haftasında 18 Şubat Pazar günü Galatasaray'ı konuk edeceği maçın nerede oynanacağı konusunda yaşanan belirsizlik sona ererken, TFF, Ankaragücü'nün müsabakalarını Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edeceğini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği birlikte kullandığı için yoğun maç trafiğinden zeminin etkinlenmemesi ve bakımının sağlıklı yapılması için Gençlerbirliği'nin başka bir statta maçlarını oynaması TFF tarafından kulübe bildirildi. Süper Lig'de yer aldığı için MKE Ankaragücü maçlarını zemin bakımından sorumlu kulüp olarak Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edecek. TFF denetimleri ve yaptırımları artarak devam edecek.

Ayrıca TFF tarafından Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması, aksi halde müsabaka oynanmasına kapatılacağı bildirildi.

Ev sahibi Kulüplerin sorumluluğunda olan stadyum zeminleriyle ilgili TFF, denetim ve yaptırımlarını artırarak devam edecek."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ankaragücü maçları Eryaman Stadyumu'nda oynanacak - Son Dakika

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