Ankaragücü'nde Mesut Bakkal Dönemi Başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mesut Bakkal yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.
Kulübün açıklamasına göre Mesut Bakkal, antrenman öncesi takımla kısa süre görüştü.
Toplantının ardından pas çalışan sarı-lacivertli oyuncular, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Trendyol 1. Lig'de 31 hafta sonunda 38 puanla 16. sırada yer alan MKE Ankaragücü, 6 Nisan Pazar günü başkent derbisinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
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