1. Lig'de küme düşen ve gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü'nde bir ayrılık yaşandı.
Ankaragücü, 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp Basın Sözcüsü Cem Koçyiğitoğlu, bu ayrılıkla birlikte kulübün mali açıdan önemli bir yükten kurtulduğunu söyledi.
Koçyiğitoğlu, yaptığı açıklamada, "Bu uzlaşma sayesinde kulübümüz; Efkan'ın gelecek sezonki 800 bin euro'yu bulan mali yükünden, geçmiş dönem alacaklarından ve diğer finansal yükümlülüklerden kurtuldu. Ayrıca anlaşma sonucu bonservis geliri elde edildi." dedi.
Son Dakika › Spor › Ankaragücü'nden ayrılık sonrası açıklama: Kurtulduk - Son Dakika
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