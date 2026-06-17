Ankaragücü'nden Süper Lig Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankaragücü'nden Süper Lig Hedefi

17.06.2026 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Alparslan, Ankaragücü'nün 3 yıl içinde Süper Lig'e çıkmayı hedeflediğini açıkladı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İlhami Alparslan, Nesine 2. Lig'de bu sezon şampiyon olmayı "en geç" 3 yıl içinde de Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Alparslan, MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri'ndeki basın toplantısında, sarı-lacivertli kulübün mali ve sportif durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu sezonu şampiyon tamamlayacaklarını dile getiren Alparslan, "Biz kendimize hedef koyduk. En fazla üçüncü sezonda MKE Ankaragücü Süper Lig'de. Bu sezon çıkarız, 1. Lig'de belki bir sene dururuz, belki mali planlamalarımız başka türlü gelişir aynı sene çıkarız ama daha sonraki sene kesin çıkarız. Üç yıl içerisinde Ankaragücü Süper Lig'de." ifadelerini kullandı.

Kulübün mali durumuna ilişkin de bilgi veren Alparslan, göreve geldiklerinde yaklaşık 2 milyar liralık borç yüküyle karşılaştıklarını anlattı.

Geçmiş dönemlerden kalan vergi ve SGK yükümlülükleri, futbolcu alacakları, FIFA nezdindeki dosyalar ve hacizlerle mücadele ettiklerini aktaran Alparslan, futbolculara geçmiş dönem maaş ve peşinat alacakları kapsamında 66 milyon 554 bin 23 lira, personel ve teknik ekibe 25 milyon 370 bin lira, futbol takımına 15 milyon 835 bin 925 lira prim ödemesi yaptıklarını kaydetti.

Alparslan, 176 milyon 777 bin 777 liralık kaynak oluşturduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ankaragücü, Ekonomi, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü'nden Süper Lig Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film sahnesi gerçek oldu: Şanlıurfa’da akraba aileler birbirlerine tüple saldırdı Film sahnesi gerçek oldu: Şanlıurfa'da akraba aileler birbirlerine tüple saldırdı
Silivri’de villa bilmecesi: Balcıoğlu “10 milyona aldım“, eski sahibi “30 milyona sattım“ dedi Silivri'de villa bilmecesi: Balcıoğlu "10 milyona aldım", eski sahibi "30 milyona sattım" dedi
Hyundai’den Türkiye’ye 715 milyon Euro değerinde yatırım Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım
İsrail’in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir vize alamayınca ABD’ye gidemedi İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir vize alamayınca ABD'ye gidemedi
Dünya Kupası’nda yeni kriz İdmana zehirli yılan girdi, ortalık karıştı Dünya Kupası'nda yeni kriz! İdmana zehirli yılan girdi, ortalık karıştı
Anlaşma tamam Amedspor, Beşiktaş’ın yıldızını transfer ediyor Anlaşma tamam! Amedspor, Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor

18:10
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
17:49
Maka odasında kol kola poz Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu’nu ağırladı
Maka odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı
17:22
CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
17:14
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip
Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:36
ABD-İran anlaşması İsviçre’de imzalanıyor
ABD-İran anlaşması İsviçre'de imzalanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 18:41:56. #.0.5#
SON DAKİKA: Ankaragücü'nden Süper Lig Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.