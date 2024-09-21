Ankaragücü, Sakaryaspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Ankaragücü, Sakaryaspor'u 2-1 Mağlup Etti

Ankaragücü, Sakaryaspor\'u 2-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de Ankaragücü, Sakaryaspor'u 2-1 yenerek galibiyet serisine devam etti.

21.09.2024 21:24
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

32. dakikada Kitsiou sağdan ceza alanına girdi ve aldığı darbeyle yerde kalınca hakem MKE Ankaragücü lehine penaltı noktasını gösterdi.

35. dakikada MKE Ankaragücü'nde penaltı atışını kullanan Tolga Ciğerci, sağ ayak içiyle sol alt köşeye vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0

42. dakikada hızlı gelişen Sakaryaspor atağında savunmamın arasına Muhammed'in pasında Emre topu kontrol etti ve zor pozisyonda sol ayağıyla şutunu atarak topu ağlara gönderdi. 1-1

50. dakikada Ankaragücü'de Cephas'ın sağa pasında Efkan penaltı noktasının yanından şutunu attı ancak top yandan auta çıktı.

83. dakikada savunmanın arkasına derinlemesine harika pasında Rotariu topu kontrol etti ve penaltı noktasının üstünde sol ayağıyla şutunu atarak topu ağlarla buluşturdu. 2-1

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Oğuz Kağan Çalışır, Onur Gülter, Süleyman Soyutürk

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Kitsiou, Mert Çetin, Osman Çelik, Alper Uludağ (Schulz, dk. 60), Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci (Cem Türkmen dk. 90), Efkan Bekiroğlu, Varga (Saponara, dk. 60), Dadaşov (Rotariu, dk. 60), Cephas (İsmail Çokçalış dk. 86)

Yedekler: Ertaç Özbir, Coelho, Astanakoluv, Emre Gültekin, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Sakaryaspor: Szumski, Uğurhan (Engin Can Aksoy, dk. 46), Salih Dursun, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar, Aabid, Emre Demir (Simon, dk. 72), Mamadou (Saint-Louis dk. 46) (Zagre, dk. 85), Muhammed Ertürk, Fernando

Yedekler: İsmail Çipe, Kahraman Demirtaş, Totre, Burak Yıldız, Volkan Eğri, Temel Çakmak,

Teknik Direktör: Suat Kaya

Goller: Tolga Ciğerci (dk. 35 pen.), Rotariu (dk. 83) (MKE Ankaragücü), Emre Demir (dk. 42) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dadaşov, Efkan Bekiroğlu, Schulz (MKE Ankaragücü), Erdi Dikmen, Salih Dursun, Aabid, Simon (Sakaryaspor) - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ankaragücü, Sakaryaspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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